Заявление было сделано всего одним словом в комментарии к публикации одного из владельцев электромобиля в Twitter.

Мы знаем, что руководитель Tesla не останавливается ни перед чем на своем пути к мечте – своей и миллионов других людей – масштабного распространения электрических автомобилей с 5 уровнем автономности. Желательно марки Tesla, конечно.

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Едва ли не ежедневно автопилот Tesla получает обновление программного обеспечения, которые улучшают его работу. Последний “твит” Илона Маска обещает системе беспилотного управления возможность обходить дорожные выбоины. Вперед, Илон!

Один из владельцев электрокара из Соединенных Штатов написал в своем микро-блоге:

“Вчера я проехал 300 км на своей Tesla Model 3, после последнего обновления софта.

Система работала отлично, самостоятельно выбирая нужную скорость, должно от ситуации на дороге. Держа одну руку на руле для контроля Автопилота, я с легкостью добрался из точки А в точку Б, практически без моего непосредственного участия в этом процессе.

А приобщаться к процессу мне приходилось только в одном случае: для объезда выбоин, которых вблизи Квебека оказалось, к сожалению, слишком много этой весной”.

I just drove over 150 km on @Tesla Autopilot. The only interventions were related to avoiding potholes. Any progress on that front @elonmusk? pic.twitter.com/pYOnD57eIt — Fred Lambert (@FredericLambert) 6 апреля 2019 г.

Далее последовал закономерный вопрос, адресованный основателю Tesla: работают ли разработчики над способностью электронной системы Автопилот распознавать и обходить ямы на дороге? Маск ответил кратко и емко:”несомненно".

Definitely — Elon Musk (@elonmusk) 7 апреля 2019 г.

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