Для цього депутати мають прийняти Закон про розвиток виробництва електромобілів та залучити 2 млрд доларів інвестицій.

"Після закону про мову парламент має розглядати закони про сприяння виробництва електромобілів та суміжних галузей в Україні. Ми їх розробили спільно з громадськими активістами, парламентарями, міністерствами тощо, – сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян на зустрічі в Українському кризовому медіацентрі 9 квітня. – Це найбільш прогресивні закони в світі та їх зараз конче необхідно прийняти для залучення іноземних інвесторів у виробництво електромобілів, комплектуючих, літієвих батарей. Завод з виробництва літієвих батарей – це 1,5-2 мільярди доларів інвестицій у створення замкнутого циклу від видобутку літію, його збагачення, виробництва готової батареї. Без закону справа не зрушиться з місця. Ми маємо унікальний шанс зараз догнати країни Заходу в четвертій, промисловій революції".

"Сьогодні Китай йде попереду в розвитку електромобілів, далі йде США і лише потім – Європа. Ми маємо шанс скочити зараз в цей електричний потяг і домчати до якісного виробництва з високооплачуваними робочими місцями і перетворитись на високотехнологічну країну", - наголосив Омелян.

Нагадаємо, що продажі електромобілів в Україні зросли на 71%.