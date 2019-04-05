За перший квартал поточного року український парк електромобілів поповнився на 1276 машин.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 71%, повідомляє Укравтопром.

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Однак більшу частину (91%) первинного ринку автомобілів, які працюють виключно на електротязі, сформували машини, що були в експлуатації – 1 164 шт.

Лідером ринку електрокарів залишається Nissan Leaf. З січня по березень 678 автомобілів цієї моделі отримали українські номери. На другому місці Tesla Model S, у заліку якої 107 реєстрацій.

Третім за популярністю став BMW i3 з результатом 87 авто. Електромобіль Renault Zoe вибрали 66 українців, і це четвертий результат. Замикає п’ятірку найпопулярніших електромобілів на українському ринку FIAT 500e. У першому кварталі 2019 року 60 електричних Фіатів знайшли в Україні своїх власників.