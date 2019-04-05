За первый квартал текущего года украинский парк электромобилей пополнился на 1276 машин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 71%, сообщает Укравтопром.

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Однако большую часть (91%) первичного рынка автомобилей, работающих исключительно на электротяге, сформировали машины, что были в эксплуатации – 1 164 шт.

Лидером рынка электрокаров остается Nissan Leaf. С января по март 678 автомобилей этой модели получили украинские номера. На втором месте Tesla Model S, в зачете которой 107 регистраций.

Третьим по популярности стал BMW i3 с результатом 87 авто. Электромобиль Renault Zoe выбрали 66 украинцев, и это четвертый результат. Замыкает пятерку самых популярных электромобилей на украинском рынке FIAT 500e. В первом квартале 2019 года 60 электрических Фиатов нашли в Украине своих владельцев.