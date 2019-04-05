Сотрудники Госпогранслужбы продолжают установленным порядком проводить меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения.

И если пропуск лиц через границу в первом квартале остался на уровне прошлого года, то в отношении транспорта за аналогичный период отмечается снижение потока на 460 тысяч автомобилей. В основном такая ситуация наблюдается из-за уменьшения курсирования “евробляхеров” и участников малого пограничного движения на границе с ЕС. Поэтому путешествия за границу сейчас стали более комфортными и занимают значительно меньше времени.

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Также Государственная пограничная служба сообщает, что для более комфортной поездки путешественники на автомобилях должны иметь страховой сертификат международной системы автомобильного страхования “Зеленая карта”, который является обязательным для пересечения границы. Их наличие пограничники проверяют в автоматическом режиме, ведь с 11 февраля 2019 года все автомобильные пункты пропуска на государственной границе подключен к базе данных.

Вместе с тем, кроме возложенных на Госпогранслужбу задач по контролю за наличием у владельцев транспортных средств страхового сертификата “Зеленая карта”, охранники границы проявляют страховые сертификаты с признаками подделки и передают их территориальным органам МВД для принятия мер в соответствии с законодательством.

Отметим, что от начала внедрения на государственной границе Международной системы за отсутствие страховых сертификатов пограничники не пропустили более 5,3 тысяч транспортных средств, выявили 51 поддельный и 72 недействительных сертификаты.