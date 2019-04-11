Для этого депутаты должны принять Закон о развитии производства электромобилей и привлечь 2 млрд долларов инвестиций.

"После закона о языке парламент должен рассматривать законы о содействии производству электромобилей и смежных отраслей в Украине. Мы их разработали совместно с общественными активистами, депутатами, министерствами и тому подобное, – сказал министр инфраструктуры Владимир Омелян на встрече в Украинском кризисном медиацентре 9 апреля. – Это наиболее прогрессивные законы в мире, и их сейчас крайне необходимо принять для привлечения иностранных инвесторов в производство электромобилей, комплектующих, литиевых батарей. Завод по производству литиевых батарей – это 1,5-2 миллиарда долларов инвестиций в создание замкнутого цикла от добычи лития, его обогащения, производства готовой батареи. Без закона дело не сдвинется с места. Мы имеем уникальный шанс сейчас догнать страны Запада в четвертой, промышленной революции".

"Сегодня Китай идет впереди в развитии электромобилей, дальше идет США и только потом – Европа. Мы имеем шанс вскочить сейчас в этот электрический поезд и домчаться к качественному производству с высокооплачиваемыми рабочими местами и превратиться в высокотехнологичную страну", – подчеркнул Омелян.

Напомним, что продажи электромобилей в Украине выросли на 71%.