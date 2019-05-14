Одно дело – лабораторные краш-тесты, совсем другое – проверка на прочность в условиях настоящей аварии.

Несмотря на многочисленные сообщения о страшных авариях с участием Tesla, Илон Маск продолжает утверждать, что его машины превосходят все другие по уровню безопасности.

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К подобным дорожным инцидентам приковано пристальное внимание СМИ, из-за чего может сложиться впечатление о не слишком высоком уровне безопасности. Электрокары "Теслы" даже обвиняют в самовозгорании, а фирменный автопилот критикуют из-за множества ошибок. Но так ли это на самом деле?

Результаты краш-тестов Tesla – безупречны. Причем они одинаково хороши для всех моделей марки. Однако они не полностью отражают картину реальной жизни. В отличие от этого видео.

Запись была сделана в подземном туннеле в Барселоне. Водитель темного универсала, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся лоб в лоб с белым Tesla Model S. От удара универсал подбросило и развернуло в воздухе. К сожалению виновник аварии погиб на месте. В то время как водитель электрокара Tesla отделался шоком и несколькими синяками.

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