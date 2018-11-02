Мікроавтобус Citroen Jumper Bike Solution – ідеальне рішення питання транспортування байків.

Citroen Jumper Bike Solution створений на базі кемпера H WildCamp і призначений для комфортного “життя на колесах” з парою мотоциклів у багажнику.

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Фото: Citroen Jumper Bike Solution / Citroen

Jumper Bike Solution обладнаний усім необхідним для життя, довгих подорожей, зберігання та ремонту мотоциклів. Мінівен вміщує чотирьох чоловік та два байка. Всередині мікроавтобуса є міні-кухня, ліжка, бокс з інструментами, та стійки для двоколісників. А ще автономна навігація, на випадок, якщо смартфони не працюватимуть. Зовні є висувний тент.

У рух машину приводить дизель потужністю у 157 кінських сил. Коштуватиме Citroen Jumper Bike Solution на домашньому ринку близько 50 тисяч доларів.

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