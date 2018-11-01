Здається, у картографів щось пішло не так з картами.

Google Street View роз’їжджає вулицями міст, допомагаючи створювати точні карти для нас, простих смертних. Та на які ж карти орієнтуються вони самі?

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Пригода трапилась у Шлішер Каунті в штаті Техас на хайвеї 190. Відповідальний за неї водії Google-кара. Він проігнорував барикаду, що перекривала проїзд на затоплену через дощі дорогу, об’їхав її та продовжив свою роботу, однак і помітити не встиг, як опинився по “вуха” у воді.

“Ok #Google, why are you out there?” A Google Street Maps vehicle drove through a flooded stretch of roadway on Hwy 190 outside Eldorado, #TX and eventually drove off the road and became submerged. Pic courtesy: Jon Parker & Crystal Dearman #TXwx pic.twitter.com/OHudLWd9N3 — Chris Ramirez KSAN (@ChrisRamirezWx) 29 жовтня 2018 р.

Завзятому співробітнику вдалось самотужки вибратись з машини неушкодженим. А от цінна апаратура гугл-кара значно постраждала. У офіційній заяві компанія Google сказала: “Нам відомо про цей інцидент і ми раді, що з водієм усе добре”.

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