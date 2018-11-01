Броньовані Jeep Grand Cherokee заступили на службу у лавах загонів спецпризначення італійської карабінерії.

Антитерористичний підрозділ карабінерів Італії отримає цілий автопарк новеньких броньованих Jeep Grand Cherokee. У цьому джипі броньовано усе, включаючи скло та шини.

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Італійські супер-копи до кінця року отримають таких 19 спеціально підготовлених позашляховиків. Перший з них вже був переданий офіцерам з Риму.

Поліцейські Grand Cherokee обладнані усим необхідним для ефективної боротьби та протидії злочинцям. Зовні їх відрізняють поліцейські світлові маяки та написи на бортах. Усередині джипи оснащені додатковим планшетом на ковзаючій платформі, котрий забезпечує ширші можливості зв'язку, включаючи підключення до різних поліцейських баз даних. Є також стійка для зброї, а у багажнику – для бронежилетів.

Фото: Jeep Grand Cherokee / FCA

Поліцейські автомобілі обладнуються 3-літровим турбодизелем потужністю 190 к.с., восьмиступінчатим “автоматом” та системою повного приводу. Підвіска машин посилена з урахуванням збільшеної маси.

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