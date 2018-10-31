Триває модернізація та оновлення автопарку Головного управління ДСНС України у Донецькій області. Цього разу нову техніку отримав Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. На озброєння рятувальників Донеччини були передані 3 екскаватори-планувальники.

Екскаватори-планувальники на базі шасі КрАЗ - це універсальні обробні машини, призначені для виконання всіх видів землерийних робіт. Ця техніка сприяє підвищенню оперативності реагування та якості виконання робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

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Екскаватори здатні здійснювати копання та розширення траншей, планування, вирівнювання майданчиків, рихлення твердого ґрунту за допомогою ковша та розпушувача; переміщення вантажів за допомогою захвата маніпулятора вагою до 1.2 т, а також дроблення твердих порід та бетонних елементів за допомогою гідромолоту.

Використання нової техніки сприятиме підвищенню оперативності та ефективності виконанню завдань за призначенням.