Про це повідомив очільник "Укравтодору" Славомір Новак.

Глава "Укравтодору" Славомір Новак повідомив читачів на своїй сторінці в Фейсбук про плани перетворення траси М-05 "Київ-Одеса" в "повноцінний автобан. Для цього він домовився з Європейським інвестиційним банком, щоб весь його кредит пішов на добудову саме цієї магістралі. Нагадаємо, з настанням весни на половині цієї траси виявились величезні вибоїни, через одну з них навіть було пошкоджено вантажівку.

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В межах Черкаської області вона буде мати асфальтобетонне покриття, а в межах Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей – цементобетонне. В цьому році буде підготовлена проектна документація на капітальний ремонт цієї дороги в Черкаській області, розпочнеться проектування в Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.

Цього року ремонт траси "Київ – Одеса" проводиться за рахунок держбюджету, а частина М-05 в Київській області - за рахунок коштів МФО. Зокрема, у Черкаській області за кошти Дорожнього фонду ремонтується ділянка протяжністю 15 км (половина найбільш проблемної ділянки - між Жашковом і Уманню).

Нагадаємо, що розмітку на дорогах Києва наносять вночі.