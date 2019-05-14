Комунальники пояснюють такий крок бажанням не заважати рухові транспорту.

Комунальне підприємство "Київатодор" розпочало відновлення розмітки на дорогах столиці, повідомляє КП на своїй сторінці в Фейсбук. Ці роботи виконуються за умов гарної погоди, а також за відсутності транспорту. Зокрема, найчастіше розмітку наносять в нічний час доби.

Розмітка наноситься в кількох випадках: якщо вона стерлася, хоча не витримала гарантійного строку експлуатації, а також після вкладання нового шару асфальту. Роботи розпочались з центральних районів столиці.

Нагадаємо, що в Києві почали мити вулиці.