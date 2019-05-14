"Київавтодор" прозвітував про те, що розпочав застосовувати миючі засоби при прибиранні вулиць.

Про це комунальне підприємство розповіло на своїй сторінці у Фейсбук. Це стало можливим завдяки можливостям трьох нових багатофункціональних машин Ford з установками Rasco. В зимовий період вони розподіляли на дороги рідкі хлориди, а в літній працюють в якості поливомийних машин.

Однією з “родзинок” нових машин є можливість виконання миття вулиць із застосуванням миючих засобів. Таке генеральне прибирання доцільно виконувати, в першу чергу, після зимового періоду, оскільки миючі засоби активно видаляють забруднення, у тому числі масляні, жирові і графітові, кіптяву, наліт від вихлопних газів та залишки хлоридів.

Днями дорожники провели тестові “заїзди” і на сьогодні вже розроблений графік робіт з миття за допомогою миючих засобів на основних магістралях центральної частини міста.

Таке нововведення дозволить швидко та якісно прибрати проїзну частину після проведення святкових заходів.

Нагадаємо, що в Україні будують першу бетонну дорогу.