"Киевавтодор" отчитался о том, что начал применять моющие средства при уборке улиц.

Об этом коммунальное предприятие рассказало на своей странице в Фейсбук. Это стало возможным благодаря возможностям трех новых многофункциональных машин Ford с установками Rasco. В зимний период они распределяли на дороги жидкие хлориды, а в летний работают в качестве поливомоечных машин.

Одной из "изюминок" новых машин является возможность выполнения мытья улиц с применением моющих средств. Такую генеральную уборку целесообразно выполнять, в первую очередь, после зимнего периода, поскольку моющие средства активно удаляют загрязнения, в том числе масляные, жировые и графитовые, копоть, налет от выхлопных газов и остатки хлоридов.

На днях дорожники провели тестовые "заезды" и на сегодня уже разработан график работ по мойке с помощью моющих средств на основных магистралях центральной части города.

Такое нововведение позволит быстро и качественно убрать проезжую часть после проведения праздничных мероприятий.

Напомним, что в Украине строят первую бетонную дорогу.