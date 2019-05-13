Факты о дороге Н-31, которую строят по новой технологии.

Первая в Украине бетонная дорога строится в Полтавской области турецкой компанией OnurTaahhut Tasimacilik Insaat. Она пролегает в Полтавской области, ранее у нее было обозначение Р-52 и имела статус региональной. Теперь ей дано название Н-31 и статус национальной. Дорога отходит от международной трассы М03/Е40 Киев-Полтава-Харьков и соединяет столицу и Днепр с Запорожьем.

Дорогу делают по новой технологии – из бетона. Ее расширят до 4 полос, общая толщина покрытия составит 1,5 метров! В частности, нижний слой – закрепленный и стабилизированный грунт имеет толщину 70 см, слой цементогрунта 30 см. Далее идут 18 см тощего бетона и 26 – тяжелого бетона. На продольных и поперечных швах на глубине 13 см вкладываются армирующие элементы.

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На сегодня построено 15 км бетонной дороги трассы Днепр-Решетиловка, она является правой стороной будущей 4-полосной трассы. Полностью дорога от Днепра до трассы Киев-Полтава должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году.

Фото: Укравртодор

Главное преимущество бетонной дороги перед асфальтной – в 7 раз большая прочность. По ней могут ездить грузовики массой более 40 т, в результате чего летом на ней не будут образовываться колеи. С наступлением весны покрытие не будет трескаться и покрываться ямами. Гарантия от подрядчика на такую дорогу – 28 лет.

Напомним, что китайцы расширят объездную Житомира до четырех полос.