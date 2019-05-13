Количество приборов для измерения скорости TruCAM растет. С понедельника, 13 мая, их количество на дорогах Украины достигло 100 единиц.

До 75-ти приборов, которые уже используют патрульные полицейские, добавились еще 25. Новые участки, где отныне будут использовать TruCAM, обозначены красным на карте и в табличке.

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Принципы работы неизменны: патрульные должны использовать TruCAM только с размещением дорожных знаков, которые сообщают о фото- видеофиксации нарушений на участках автодорог международного значения и в городах с повышенным уровнем аварийности вследствии превышения скорости.

С начала использования приборов (октябрь 2018 года) патрульные составили более 138 тысяч админпостановлений на водителей за превышение скорости. Ответственность за этот вид правонарушения: превышение более чем на 20 км/ч – штраф – 255 гривен за превышение более чем на 50 км/ч – штраф – 510 гривен.