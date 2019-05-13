Кількість приладів для вимірювання швидкості TruCAM зростає. З понеділка, 13 травня, їх кількість на дорогах України сягнула 100 одиниць.

До 75-ти приладів, які вже використовують патрульні поліцейські, додались ще 25.Нові ділянки, де відтепер будуть використовувати TruCAM, позначені червоним на карті та у табличці.

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Принципи роботи незмінні: патрульні повинні використовувати TruCAM лише із розміщенням дорожніх знаків, що повідомляють про фото- відеофіксацію порушень, на ділянках автодоріг міжнародного значення та в містах із підвищеним рівнем аварійності унаслідок перевищення швидкості.

Від початку використання приладів (жовтень 2018 року) патрульні склали понад 138 000 адімінпостанов на водіїв за перевищення швидкості. Відповідальність за цей вид правопорушення: перевищення більш як на 20 км/год — штраф - 255 гривень, за перевищення більш як на 50 км/год — штраф - 510 гривень.