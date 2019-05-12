Свого часу Львівський автобусний завод міг розпочати випуск вантажівок.

Конструкторське бюро Львівського автозаводу мало великий досвід в створенні автотехніки. На початку 1990-х років Львівський Інститут Автобусобудування активно і плідно розробляв нові типи транспорту, однак часи для автопрому були не найкращі і вантажівку ЛАЗ так і не збудували.

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Згідно з постановою Кабінету Міністрів, Україна мусила розпочати власне виробництво багатьох видів продукції, у тому числі і промислової техніки. Львівьске КБ мало великий досвід у подібних справах, а завод мав у розпорядженні технічну базу для переобладнання автобусних платформ під вантажівки.



Фото: архівне зображення вантажівки на автобусній базі / Lviv-Bus-Klub

Так, наприклад, львівські інженери бачили середньотонажну універсальну вантажівку, яку пропонувалось створити на агрегатах автобуса ЛАЗ-695. За кресленнями вона могла бути як фургоном, так і бортовою вантажівкою.

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