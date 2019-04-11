Машина збудована на основі старого Volkswagen Passat.
У Жидачеві, що на Львівщині, на продаж виставлено унікальний плаваючий автомобіль, збудований ентузіастами на базі старенького універсала Volkswagen Passat.
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Автор проекту – Йосип Гринишин, назвав свій автомобіль-амфібію “Дельфін-2”. Для його будівництва він використав кузов третього покоління універсала Passat, двигун від “Волги” ГАЗ-21, а радіатор – від УАЗа. Конструктор використав чимало компонентів і від інших автомобілів.
Аби перетворити автомобіль на човен, його творець повністю герметизував кузов Volkswagen Passat B3 і приладнав гребний гвинт. Додатково була встановлена роздавальна коробка з заниженою передачею.
По суші “Дельфін” може їхати зі швидкістю до 120 км/год, як стверджує автор проекту. А на воді максималка становить 20 км/год.
Наразі унікальний автомобіль-амфібія “Дельфін-2” виставлений на продаж на одному з популярних сайтів оголошень. Продавець виставив цінник у 6800 доларів.
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