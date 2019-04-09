Німецька компанія випустила вже 30 мільйонів Пассатів. Дизельгейтні теж рахуються.

Найбільш комерційно-успішною моделлю Volkswagen міг би бути легендарний “Жук”, який розійшовся тиражем понад 21 мільйон по усьому світу. Однак його зняли з виробництва. А пальму першості утримує Golf, котрий за 45 років встиг знайти 35 мільйонів власників. Passat нещодавно спромігся втиснутись у коло лідерів з рахунком у 30 мільйонів випущених автомобілів.

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Хоча у лінійці Volkswagen Passat посідає друге місце за популярністю, у серед конкурентів у своєму класі він не має рівних і впевнено тримає першу позицію. Ювілейний тридцятимільйонний Passat зійшов з конвеєра у німецькому Емдені. Видатний серійний номер дістався універсалу з гібридною силовою установкою.

Фото: Volkswagen Passat 1973-2019 / Volkswagen

Плагін-гібридний Passat GTE оснащується гібридною силовою установкою, що включає бензиновий турбомотор 1.4 TSI потужністю 156 сил і 115-сильний електромотор, вбудований у роботизовану коробку передач. На електротязі такий автомобіль може проїхати близько 55 кілометрів. При цьому гібрид вже зараз відповідає екологічним нормам Euro 6d, які вступлять в силу з 2021 року, нагадує Volkswagen.

Наразі модель Passat випускається на 10 заводах, розташованих на трьох континентах і продається більш ніж на 100 ринках.

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