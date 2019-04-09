Вона призначена для очищення кузову пікапів.

У патентному відомстві США зареєстрована заявка компанії Toyota на систему автоматичного очищення кузову для автомобілів типу пікап.

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Вантажну платформу пікапа пропонується обладнати форсунками і системою трубопроводу. Патент Toyota передбачає інтеграцію трубопроводу в бічні стінки кузова, а також кілька варіантів виконання.



Фото: розміщення трубопроводу і форсунок / патент US10232830B2

Форсунки можуть бути висувними, обладнаними датчиками забруднення і наявності предметів в кузові, таймером включення тощо. До того ж виробник передбачив можливість подачі стисненого повітря і підвищення тиску.



Фото: форсунки системи омивання кузову / патент US10232830B2

При цьому джерела рідини і повітря можуть бути як зовнішніми, так і внутрішніми. Для цього пропонується оснащувати автомобіль компресором і окремим резервуаром для води.

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