Система дезинфікації повітря ультрафіолетовим промінням очищатиме салон автомобіля від шкідливих вірусів.

Використовуючи досягнення сучасної медицини, майбутні автомобілі концерну JLR боротимуться з інфекціями, що передаються через повітря.

Також цікаво: Mercedes кинув виклик розробникам комп'ютерних ігор

Мова йде про використання у кліматичній системі автомобіля ультрафіолетового випромінювання для дезінфекції повітря у салоні машини. В медицині такий спосіб обеззаражування використовують для дезінфекції води, фільтрації повітря і стерилізації поверхонь вже більше 70 років.

У JLR вважають, що використовуючи УФ-світло з довжиною хвилі 200-280 нанометрів у кліматичних установках автомобілів, можна руйнувати ДНК патогенних мікроорганізмів ще до того, як хвороботворні організми потраплять у салон автомобіля. Ультрафіолет допоможе боротися з поширенням застуди та грипу, “вбивати” бактерії, віруси і супербактеріі.

За словами глави відділу медицини JLR доктора Стіва Айлі, в середньому автовласник проводить близько 300 годин на рік у своїй машині, і цей час можна використати для надання профілактичної медичної допомоги.

Також цікаво: Intel звинуватив Nvidia в "угоні" системи безпілотного управління автомобілем