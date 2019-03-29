Особливе занепокоєння розробників софту викликала остання "єдина у своєму роді" функція автопілоту Nvidia.

Сьогодні чимало компаній займаються розробкою систем автономного управління для автомобілів, мотоциклів, повітряного транспорту тощо, тож подібність функцій і систем у різних виробників не є дивною. Та голова компанії Intel і директор її дочірньої фірми Mobileye вважають, що одна з останніх розробок Nvidia, надто схожий на їх власну, аби бути збігом.

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У статті під заголовком “Інновація вимагає оригінальності” старший віце-президент Intel і виконавчи директор Mobileye Амнон Шашуа заявив, що остання технологія Nvidia Field Force Field (SFF) занадто нагадує власну розробку Mobileye. В останньої вона називається “Відповідальність, чутливість, безпека” – RSS. Суть обох полягає у функції автопілоту для дотримання оптимальної дистанції між автомобілями у потоку.

“Якщо наслідування є щирою формою лестощів, то Nvidia повинна дуже добре думати про нас. Базуючись на наданій інформації, зрозуміло, що Nvidia пропонує лише імітацію, оскільки їх так звана “перша в своєму роді” концепція безпеки є точною копією моделі RSS, яку ми створили майже два роки тому. На нашу думку, SFF – це спрощена версія RSS, одягнена в зелений і чорний колір (фірмові кольори Nvidia, – прим. авт.). Якщо говорити про інновації у цій справі, то вони хіба що у мовній різноманітності”, – написав Шашуа.



Фото: дотримання оптимальної дистанції між автомобілями у потоку знижує ризик аварії / Bosch

Mobileye оприлюднила документацію з RSS ще у 2017 році, запросивши інші компанії до участі у подальшому розвитку системи і подальшого створення однієї довершеної моделі, яку можуть використовувати усі, замість роботи над багатьма розрізненими версіями одного й того ж продукту.

Протягом якогось часу Nvidia мала намір працювати над RSS, однак у 2018 році відмовилась від цієї ідеї, а ще через рік – тобто зараз – представила власну систему. Навряд чи ця справа дійде до суду, але сам прецедент є досить цікавим.

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