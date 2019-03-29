Особое беспокойство разработчиков софта вызвала последняя "единственная в своем роде" функция автопилота Nvidia.

Сегодня немало компаний занимаются разработкой систем автономного управления для автомобилей, мотоциклов, воздушного транспорта, поэтому сходство функций и систем у разных производителей не является странной. И глава компании Intel и директор ее дочерней фирмы Mobileye считают, что одна из последних разработок Nvidia, слишком похожа на их собственную, чтобы быть совпадением.

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В статье под заголовком “Инновация требует оригинальности” старший вице-президент Intel и исполнительный директор Mobileye Амнон Шашуа заявил, что последняя технология Nvidia Field Force Field (SFF) слишком напоминает собственную разработку Mobileye. В последней она называется “Ответственность, чувствительность, безопасность” – RSS. Суть обоих заключается в функции автопилота для соблюдения оптимальной дистанции между автомобилями в потоке.

“Если подражание является искренней формой лести, то Nvidia должна очень хорошо думать о нас. Основываясь на предоставленной информации, понятно, что Nvidia предлагает лишь имитацию, поскольку их так называемая “первая в своем роде” концепция безопасности является точной копией модели RSS, которую мы создали почти два года назад. По нашему мнению, SFF – это упрощенная версия RSS, одета в зеленый и черный цвет (фирменные цвета Nvidia, – прим. авт.). Если говорить об инновациях в этом деле, то они разве что в языковой разнообразия”, – написал Шашуа.



Фото: соблюдение оптимальной дистанции между автомобилями в потоке снижает риск аварии / Bosch

Mobileye обнародовала документацию по RSS еще в 2017 году, пригласив другие компании к участию в дальнейшем развитии системы и дальнейшего создания одной совершенной модели, которую могут использовать все, вместо работы над многими разрозненными версиями одного и того же продукта.

В течение какого времени Nvidia намеревалась работать над RSS, однако в 2018 году отказалась от этой идеи, а еще через год – то есть сейчас – представила собственную систему. Вряд ли это дело дойдет до суда, но сам прецедент довольно интересным.

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