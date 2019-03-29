Система дезинфекции воздуха ультрафиолетовыми лучами будет очищать салон автомобиля от вредных вирусов.

Используя достижения современной медицины, будущие автомобили концерна JLR будут бороться с инфекциями, которые передаются через воздух.

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Речь идет об использовании в климатической системе автомобиля ультрафиолетового излучения для дезинфекции воздуха в салоне машины. В медицине такой способ обеззараживания используют для дезинфекции воды, фильтрации воздуха и стерилизации поверхностей уже более 70 лет.

В JLR считают, что используя УФ-свет с длиной волны 200-280 нанометров в климатических установках автомобилей, можно разрушать ДНК патогенных микроорганизмов еще до того, как болезнетворные организмы попадут в салон автомобиля. Ультрафиолет поможет бороться с распространением простуды и гриппа, “убивать” бактерии, вирусы и супербактерии.

По словам главы отдела медицины JLR доктора Стива Айли, в среднем автовладелец проводит около 300 часов в год в своей машине, и это время можно использовать для оказания профилактической медицинской помощи.

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