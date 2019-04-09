Она предназначена для очистки кузова пикапов.

В патентном ведомстве США зарегистрирована заявка компании Toyota на систему автоматической очистки кузова для автомобилей типа пикап.

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Грузовую платформу пикапа предлагается оборудовать форсунками и системой трубопровода. Патент Toyota предполагает интеграцию трубопровода в боковые стенки кузова, а также несколько вариантов исполнения.



Фото: размещение трубопровода и форсунок / патент US10232830B2

Форсунки могут быть выдвижными, оборудованными датчиками загрязнения и наличия предметов в кузове, таймером включения и тому подобное. К тому же производитель предусмотрел возможность подачи сжатого воздуха и повышение давления.

Фото: форсунки системы омывания кузова / патент US10232830B2

При этом источники воды и воздуха могут быть как внешними, так и внутренними. Для этого предлагается оснащать автомобиль компрессором и отдельным резервуаром для воды.

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