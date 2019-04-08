Аппарат предназначен для работы на Луне.

Пока на Земле борьба идет за каждый дополнительный десяток километров, в космосе счет пошел уже на десятки тысяч километров.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Toyota сообщили о соглашении по разработке концептуального лунного ровера с герметичной кабиной. Он предназначен для транспортировки грузов и до 4 пассажиров, а автономный запас хода будет в 10 тысяч километров.

Лунный ровер с герметичной кабиной будет иметь длину в 6 метров, высоту не более 5 и ширину почти 4 метра. В движение аппарат будут приводить электромоторы, которые будут питаться от складных солнечных панелей.

Авторы проекта отмечают, что учитывая непростые условия на Луне, в частности рельеф, радиацию и температуру, для длительного пребывания на поверхности спутника Земли, людям просто необходимо транспортное средство с герметичной кабиной и запасом хода в 10 тысяч км.

Кроме того отмечается, что JAXA и Toyota работают над концептом с мая 2018 года. Авторы проекта надеются, что в 2029 году ровер уже будет работать на Луне.

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