Апарат призначений для роботи на Місяці.

Доки на Землі боротьба йде за кожен додатковий десяток кілометрів, у космосі рахунок пішов вже на десятки тисяч кілометрів.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) і компанія Toyota повідомили про угоду з розробки концептуального місячного ровера з герметичною кабіною. Він призначений для транспортування вантажів і до 4 пасажирів, а автономний запас ходу матиме у 10 000 кілометрів.

Місячний ровер з герметичною кабіною матиме довжину у 6 метрів, висоту трохи більше 5 і ширину майже 4 метри. У рух апарат приводитимуть електромотори, які живитимуться від складаних сонячних панелей.



Автори проекту наголошують, що з огляду на непрості умови на Місяці, зокрема рельєф, радіацію і температуру, для тривалого перебування на поверхні супутника Землі, людям просто необхідний транспортний засіб з герметичною кабіною і запасом ходу в 10 000 км.

Крім того відзначається, що JAXA і Toyota працюють над концептом з травня 2018 року. Автори проекту сподіваються що у 2029 році ровер вже працюватиме на Місяці.

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