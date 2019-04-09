Немецкая компания выпустила уже 30 миллионов Пассатов. Дизельгейтные тоже считаются.

Наиболее коммерчески-успешной моделью Volkswagen мог бы быть легендарный “Жук”, который разошелся тиражом более 21 миллиона по всему миру. Однако его сняли с производства. А пальму первенства удерживает Golf, который за 45 лет успел найти 35 миллионов владельцев. Passat недавно сумел втиснуться в круг лидеров со счетом в 30 миллионов выпущенных автомобилей.

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Хотя в линейке Volkswagen Passat занимает второе место по популярности, среди конкурентов в своем классе он не имеет равных и уверенно держит первую позицию. Юбилейный тридцатимиллионный Passat сошел с конвейера в немецком Эмдене. Выдающийся серийный номер достался универсалу с гибридной силовой установкой.

Фото: Volkswagen Passat 1973-2019 / Volkswagen

Плагин-гибридный Passat GTE оснащается гибридной силовой установкой, включающей бензиновый турбомотор 1.4 TSI мощностью 156 сил и 115-сильный электромотор, встроенный в роботизированную коробку передач. На электротяге такой автомобиль может проехать около 55 километров. При этом гибрид уже сейчас соответствует экологическим нормам Euro 6d, которые вступят в силу с 2021 года, напоминает Volkswagen.

Сейчас модель Passat выпускается на 10 заводах, расположенных на трех континентах и продается более чем на 100 рынках.

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