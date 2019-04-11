Машина построена на основе старого Volkswagen Passat.

В Жидачеве, что на Львовщине, на продажу выставлен уникальный плавающий автомобиль, построенный энтузиастами на базе старенького универсала Volkswagen Passat.

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Автор проекта – Иосиф Гринишин, назвал свой автомобиль-амфибию "Дельфин-2". Для его строительства он использовал кузов третьего поколения универсала Passat, двигатель от "Волги" ГАЗ-21, а радиатор – от УАЗа. Конструктор использовал немало компонентов и от других автомобилей.

Чтобы превратить автомобиль в лодку, его создатель полностью герметизировал кузов Volkswagen Passat B3 и приладил гребной винт. Дополнительно была установлена раздаточная коробка с понижающей передачей.

По суше "Дельфин" может ехать со скоростью до 120 км/ч, как утверждает автор проекта. А на воде максималка составляет 20 км/ч.

Сейчас уникальный автомобиль-амфибия "Дельфин-2" выставлен на продажу на одном из популярных сайтов объявлений. Продавец выставил ценник в 6800 долларов.

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