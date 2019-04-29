Це був прототип дев'ятимісного легкового автомобіля, яких Львівський автобусний завод ніколи не випускав.

У свої найкращі роки Львівський автобусний випускав по 15 тисяч машин на рік, та серед них не було легкових.

Також цікаво: Тюнінг ЗАЗ: найбільша фото-галерея ЗАЗ 965, 966, 968, Таврія і Lanos у мережі!

На початку 1990-х у Львові вирішили створити легковий автомобіль для народу. Так у 1994 році відвідувачам виставки “Український автобус-94” представили прототип мінівена ЛАЗ-3210.

Дев’ятимісний ЛАЗ-3210 мав довжину у 4,5 м, повідомляє портал Українські автомобілі. Кузов був виконаний із склопластику і стояв на рамі з вельми барвистим набором агрегатів. Важив автомобіль 1800 кг.

Фото: прототип ЛАЗ-3210 / Українські автомобілі

Двигун – польська “четвірка” Andoria потужністю 70 к.с., п'ятиступінчаста КПП – теж з Польщі, задній міст – від УАЗ-452, рульове управління і підвіска з посиленими пружинами – від Волги, фари – від Таврії.

Мікроавтобус ЛАЗ планували продавати за ціною в 7500 доларів. Однак через економічні проблеми проект був канув у небуття.

Також цікаво: Відео: як карбоновий гіперкар Koenigsegg за 2 мільйони доларів розбивається у краш-тестах