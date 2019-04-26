Skoda Tudor Concept 2002 року зник після показу в Індії, та, на щастя, був знайдений і повернувся у музей марки.

Купе Tudor Concept на базі першого покоління седана Skoda Superb вийшло настільки гарним, що його вкрали після автошоу в Індії. Прикрість для “Шкоди”, але найкращий комплімент для дизайнерів.

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Після того, як чеська марка потрапила під крило Volkswagen у 1994 році, у неї не було жодного шансу на випуск дводверних купе. Найближче до цієї цілі підібрався концепт 2002 року, представлений у Женеві. Машина отримала назву Tudor на честь одноіменної моделі 1940-х років.

Після свого світового дебюту на автосалоні в Женеві 2002 року концепт Tudor оселився у Музеї Skoda в Млада Болеславі, де його можна побачити і сьогодні. Час від часу автомобіль вивозили для показу на різних заходів і на одному з них, в Індії, автомобіль зник “за вкрай драматичних обставин”. Так Skoda дипломатично називає крадіжку, бо саме вона і мала місце. Чималих зусиль коштував компанії і місцевим правоохоронцям пошук пропажі, та через кілька місяців концепт знайшли на платформі залізничного вагону, готовим до транспортування.

Фото: концепт Skoda Tudor / Skoda

Дизайн концепта Tudor створив Зденєк Цибулка під керівництвом Томаса Інгелата. За постановою згори Цибулка наділив купе передніми і задними деталями від Superb, однак додав дещо своє: C-подібні задні ліхтарі, які вперше з’явились саме на цьому концепті і відтоді стали однією з фірмових особливостей дизайну Skoda.

Дводверку передбачалось оснащувати топовим для Superb двигуном – 2,8-літровим бензиновим агрегатом потужністю у 190 к.с. у поєднанні з 5-ступеневою механікою і переднім приводом.

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