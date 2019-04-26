Він розташований на даху нового хмарочоса.

Багатоповерхова будівля у Майамі, зведення якої вже наближується до завершення, має на даху майданчик для аеротранспорту.

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Хоча навіть у прогресивних США аеромобілів усе ще менше, ніж Peugeot 206, інфраструктуру для них готують вже зараз. Як забудовник з Флориди, що зводить 60-поверховий Paramount Miami World Center.

Фото: Paramount Miami Worldcenter / Paramount Miami Worldcenter

Житловий хмарочос, будівництво якого наближається до завершення в центрі Майамі, має у генеральному плані Skyport, призначений спеціально для VTOL – повітряних транспортних засобів з вертикальним зльотом і посадкою. Генеральний директор і архітектор Даніель Кодсі, говорить, що натхнення для його ідеї прийшло з мультфільму The Jetsons.



Paramount Miami World Center буде мати більше 500 апартаментів високого класу та чверть сотні розкішних пентхаусів. І один злітний майданчик на даху. В експлуатацію будівлю обіцяють запустити до кінця цього року.

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