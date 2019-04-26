Он расположен на крыше нового небоскреба.

Многоэтажное здание в Майами, возведение которого уже приближается к завершению, имеет на крыше площадку для аэротранспорта.

Хотя даже в прогрессивных США аэромобилей все еще меньше, чем Peugeot 206, инфраструктуру для них готовят уже сейчас. Как застройщик из Флориды, который сводит 60-этажный Paramount Miami World Center.

Фото: Paramount Miami Worldcenter / Paramount Miami Worldcenter

Жилой небоскреб, строительство которого близится к завершению в центре Майами, имеет в генеральном плане Skyport, предназначенный специально для VTOL – воздушных транспортных средств с вертикальным взлетом и посадкой. Генеральный директор и архитектор Даниэль Кодс говорит, что вдохновение для его идеи пришло из мультфильма The Jetsons.

Paramount Miami World Center будет иметь более 500 апартаментов высокого класса и четверть сотни роскошных пентхаусов. И одну взлетную площадку на крыше. В эксплуатацию здание обещают запустить к концу этого года.