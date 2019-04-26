Напередодні великодніх свят багато автомобілістів запланували тривалі "марш-броски" до родичів, а в тривалих поїздках важливим є фактор харчування, особливо якщо подорож проходить з дітьми.

Традиція брати з собою "тормозки" канула в Лету разом з розвитком фаст-фуду на придорожніх автозаправних комплексах. Зараз АЗС без магазину, кафе-ресторану і свіжої випічки вже вважається анахронізмом, і автомобіліста туди проблематично заманити навіть нижчою ціною на пальне. Вибір їжі в кафе при АЗС величезний, на будь-який смак і гаманець. Але чи не приведе гонка за асортиментом і швидкістю обслуговування до "компромісів" в плані якості? Експерти Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити придорожнє "громадське харчування" і вирушили на заправки.

Як і раніше, дозволити собі повноцінну кухню на АЗС можуть не всі. Наприклад, у великих мережах Glusco, AMIC або ANP досі вибір обмежується хот-догами і перекусами. Повноцінно пообідати можна на багатьох АЗК WOG (WOG Cafe), ОККО (A-la minute, Pasta Mia, Meiwei), КЛО (Борщ Cafe), SOCAR (Buta Café), UPG (Vivo Café), і в мережі БНК (ресторан "Сябри" з лінійкою традиційних страв білоруської кухні). Всі зазначені ресторани пропонують уніфіковане меню і єдині ціни по мережах.

Найбільше ресторанів у ОККО і WOG, і вони розташовані по території всієї країни, що є великою перевагою. Мережа "Борщ Cafe" – лідер на дорогах Київської області, Buta Café і Vivo Café представлені в деяких регіонах країни.

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Експерти ІСЕ провели дві дегустаційні комісії, де виставили оцінки за смак страв, а також вказали бали за привітність персоналу, швидкість обслуговування, зручність меблів, наявність інтернету і чистоту туалетів. Також вибірково страви вирушили в лабораторію для мікробіологічних досліджень, щоб визначити, чи немає в них ознак несвіжості.

Перша страва

Людині в дорозі дуже важливо отримати повноцінний гарячий обід, до складу якого українці воліють включати перші страви. Різноманітність супів і борщів в кафе при АЗС досить велика, а найбагатший асортимент експерти виявили в ресторані "Борщ Cafe" КЛО. У закладів WOG і Socar, як і раніше, перші страви – напівфабрикати, у решти учасників вони готувалися безпосередньо перед подачею. Найбільше сподобався дегустаторам борщ в "Борщі Cafe" і у A la minute, а порції в порівнянні з минулим дослідженням стали більшими. При цьому за часом винесення позиції розділилися від 5 хвилин в закладах ОККО і КЛО, до 15 – 16 хвилин в UPG і БНК.

Оцінка перших страв*

Ресторан Смак Колір Запах Свіжість Загальний бал A la minute ОККО 10 9 10 10 39 Борщ Cafe КЛО 10 9 10 10 39 Vivo Café UPG 7 9 8 10 34 WOG Cafe 8 9 9 8 35 Buta Café Socar 7 8 7 9 31 Сябри БНК 7 9 8 10 34

*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.

Основна страва і салат

Вибір основних страв у всіх випробовуваних закладів в основному залишився незмінним. Найбільш ходові – різноманітні м'ясні продукти з гарнірами, а також пасти. Більшість страв сподобалася дегустаторам, тому оцінки всім учасникам були високими. Свіжість страв теж виявилася на висоті у всіх ресторанів, найбільші бали отримали страви від A-la minute, “Борщ Cafe” і “Сябри”.

Салати виявилися свіжими і ситними, овочі відібрані ретельно. З недоліків експерти відзначили невеликі порції в Vivo Café і “Сябри”. Також варто відзначити великий вибір салатів у A-la minute і "Борщ Cafe", в тому числі і з пісного меню.

Оцінка других страв і салатів*

Ресторан Смак Колір Запах Свіжість Загальний бал A la minute ОККО 9 9 10 10 38 Борщ Cafe КЛО 9 9 9 9 38 Vivo Café UPG 8 10 8 10 36 WOG Cafe 9 9 9 9 37 Buta Café Socar 9 10 10 8 37 Сябри БНК 8 10 8 10 36

*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.

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На десерт

Найбільший вибір десертів виявився у WOG Cafe, але слід врахувати, що це вакуумно запаковані напівфабрикати. Багато десертів і у ресторанів a la minute – мільфей, медовик, горіховий тарт, сирник по-львівськи. Socar пропонує традиційні азербайджанські делікатеси, смак у них "на любителя", та й порції крихітні. З "родзинок" експерти відзначили свіжу випічку, яку тепер пропонують на ОККО, КЛО і WOG.

Оцінка десертів*

Ресторан Смак Колір Запах Свіжість Загальний бал A la minute ОККО 9 10 10 10 39 БорщCafe КЛО 9 10 10 10 39 Vivo Café UPG 8 7 8 8 31 WOG Cafe 10 8 9 9 36 Buta Café Socar 8 9 9 10 36 Сябри БНК 8 7 8 8 31

*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.

Ціна питання

Поїсти на трасі часто коштує дорожче, ніж в аналогічному ресторані в місті. В цілому середній чек коливається від 140 – 160 гривень за повноцінний обід. Найнижчу суму запросили за обід в ресторанах мережі "Борщ Cafe", у решти учасників чек більше на 15-20%.

Оцінка обслуговування

Ресторан Привітність персоналу (бал) Швидкість обслуговування (хв. до подачі замовлення, в дужках – бал*) Зручність меблів (бал) Інтернет (наявність) Чистота туалетів (бал) Загальний бал A la minute ОККО 10 5 (5) 10 + 10 35 Борщ Cafe КЛО 10 5 (5) 10 + 10 35 Vivo Café UPG 8 15 (2) 8 + 10 28 WOG Cafe 10 10 (4) 8 + 10 32 Buta Café Socar 9 10 (4) 7 + 10 30 Сябри БНК 8 16 (1) 8 + 10 27

*- бал розраховувався з принципу: 1 бал за найтриваліше очікування, і далі по одному балу за кожне місце.

Висновки

Цього разу перше місце за сукупністю балів розділили між собою мережі ОККО та КЛО – по 151 балу. Слід зазначити, що у перших більша кількість ресторанів, а кухня більш різноманітна – окрім A la minute, є ресторани італійської кухні Pasta Mia, і паназіатської – Meiwei. Також в цій мережі є своя "фішка" – теплові вітрини з вже готовими стравами, а також навіть парові вітрини, в яких подають готову паназіатську їжу. Мережа "Борщ Cafe" радує смачною українською кухнею і найдоступнішими цінами.

Трохи нижче отримала оцінку мережа ресторанів WOG Cafe – 140 балів. Решта учасників отримали загальну оцінку близько 130 балів.

Загальна оцінка ресторанів при АЗС в квітні 2019 р.

Ресторан Загальний бал A la minute ОККО 151 Борщ Cafe КЛО 151 Vivo Café UPG 129 WOG Cafe 140 Buta Café Socar 134 Сябри БНК 128

Олександр Бабенко, фото автора.

Нагадаємо, що нещодавно проводилося дослідження хот-догів і кави на АЗС.