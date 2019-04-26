Напередодні великодніх свят багато автомобілістів запланували тривалі "марш-броски" до родичів, а в тривалих поїздках важливим є фактор харчування, особливо якщо подорож проходить з дітьми.
Традиція брати з собою "тормозки" канула в Лету разом з розвитком фаст-фуду на придорожніх автозаправних комплексах. Зараз АЗС без магазину, кафе-ресторану і свіжої випічки вже вважається анахронізмом, і автомобіліста туди проблематично заманити навіть нижчою ціною на пальне. Вибір їжі в кафе при АЗС величезний, на будь-який смак і гаманець. Але чи не приведе гонка за асортиментом і швидкістю обслуговування до "компромісів" в плані якості? Експерти Інституту споживчих експертиз вирішили перевірити придорожнє "громадське харчування" і вирушили на заправки.
Як і раніше, дозволити собі повноцінну кухню на АЗС можуть не всі. Наприклад, у великих мережах Glusco, AMIC або ANP досі вибір обмежується хот-догами і перекусами. Повноцінно пообідати можна на багатьох АЗК WOG (WOG Cafe), ОККО (A-la minute, Pasta Mia, Meiwei), КЛО (Борщ Cafe), SOCAR (Buta Café), UPG (Vivo Café), і в мережі БНК (ресторан "Сябри" з лінійкою традиційних страв білоруської кухні). Всі зазначені ресторани пропонують уніфіковане меню і єдині ціни по мережах.
Найбільше ресторанів у ОККО і WOG, і вони розташовані по території всієї країни, що є великою перевагою. Мережа "Борщ Cafe" – лідер на дорогах Київської області, Buta Café і Vivo Café представлені в деяких регіонах країни.
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Експерти ІСЕ провели дві дегустаційні комісії, де виставили оцінки за смак страв, а також вказали бали за привітність персоналу, швидкість обслуговування, зручність меблів, наявність інтернету і чистоту туалетів. Також вибірково страви вирушили в лабораторію для мікробіологічних досліджень, щоб визначити, чи немає в них ознак несвіжості.
Перша страва
Людині в дорозі дуже важливо отримати повноцінний гарячий обід, до складу якого українці воліють включати перші страви. Різноманітність супів і борщів в кафе при АЗС досить велика, а найбагатший асортимент експерти виявили в ресторані "Борщ Cafe" КЛО. У закладів WOG і Socar, як і раніше, перші страви – напівфабрикати, у решти учасників вони готувалися безпосередньо перед подачею. Найбільше сподобався дегустаторам борщ в "Борщі Cafe" і у A la minute, а порції в порівнянні з минулим дослідженням стали більшими. При цьому за часом винесення позиції розділилися від 5 хвилин в закладах ОККО і КЛО, до 15 – 16 хвилин в UPG і БНК.
Оцінка перших страв*
|
Ресторан
|
Смак
|
Колір
|
Запах
|
Свіжість
|
Загальний бал
|
A la minute ОККО
|
10
|
9
|
10
|
10
|
39
|
Борщ Cafe КЛО
|
10
|
9
|
10
|
10
|
39
|
Vivo Café UPG
|
7
|
9
|
8
|
10
|
34
|
WOG Cafe
|
8
|
9
|
9
|
8
|
35
|
Buta Café Socar
|
7
|
8
|
7
|
9
|
31
|
Сябри БНК
|
7
|
9
|
8
|
10
|
34
*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.
Основна страва і салат
Вибір основних страв у всіх випробовуваних закладів в основному залишився незмінним. Найбільш ходові – різноманітні м'ясні продукти з гарнірами, а також пасти. Більшість страв сподобалася дегустаторам, тому оцінки всім учасникам були високими. Свіжість страв теж виявилася на висоті у всіх ресторанів, найбільші бали отримали страви від A-la minute, “Борщ Cafe” і “Сябри”.
Салати виявилися свіжими і ситними, овочі відібрані ретельно. З недоліків експерти відзначили невеликі порції в Vivo Café і “Сябри”. Також варто відзначити великий вибір салатів у A-la minute і "Борщ Cafe", в тому числі і з пісного меню.
Оцінка других страв і салатів*
|
Ресторан
|
Смак
|
Колір
|
Запах
|
Свіжість
|
Загальний бал
|
A la minute ОККО
|
9
|
9
|
10
|
10
|
38
|
Борщ Cafe КЛО
|
9
|
9
|
9
|
9
|
38
|
Vivo Café UPG
|
8
|
10
|
8
|
10
|
36
|
WOG Cafe
|
9
|
9
|
9
|
9
|
37
|
Buta Café Socar
|
9
|
10
|
10
|
8
|
37
|
Сябри БНК
|
8
|
10
|
8
|
10
|
36
*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.
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На десерт
Найбільший вибір десертів виявився у WOG Cafe, але слід врахувати, що це вакуумно запаковані напівфабрикати. Багато десертів і у ресторанів a la minute – мільфей, медовик, горіховий тарт, сирник по-львівськи. Socar пропонує традиційні азербайджанські делікатеси, смак у них "на любителя", та й порції крихітні. З "родзинок" експерти відзначили свіжу випічку, яку тепер пропонують на ОККО, КЛО і WOG.
Оцінка десертів*
|
Ресторан
|
Смак
|
Колір
|
Запах
|
Свіжість
|
Загальний бал
|
A la minute ОККО
|
9
|
10
|
10
|
10
|
39
|
БорщCafe КЛО
|
9
|
10
|
10
|
10
|
39
|
Vivo Café UPG
|
8
|
7
|
8
|
8
|
31
|
WOG Cafe
|
10
|
8
|
9
|
9
|
36
|
Buta Café Socar
|
8
|
9
|
9
|
10
|
36
|
Сябри БНК
|
8
|
7
|
8
|
8
|
31
*Органоліптичний аналіз (смак, колір, запах, свіжість). Професійні дегустатори і "народні" пробанди.
Ціна питання
Поїсти на трасі часто коштує дорожче, ніж в аналогічному ресторані в місті. В цілому середній чек коливається від 140 – 160 гривень за повноцінний обід. Найнижчу суму запросили за обід в ресторанах мережі "Борщ Cafe", у решти учасників чек більше на 15-20%.
Оцінка обслуговування
|
Ресторан
|
Привітність персоналу (бал)
|
Швидкість обслуговування (хв. до подачі замовлення, в дужках – бал*)
|
Зручність меблів (бал)
|
Інтернет (наявність)
|
Чистота туалетів (бал)
|
Загальний
бал
|
A la minute ОККО
|
10
|
5 (5)
|
10
|
+
|
10
|
35
|
Борщ Cafe КЛО
|
10
|
5 (5)
|
10
|
+
|
10
|
35
|
Vivo Café UPG
|
8
|
15 (2)
|
8
|
+
|
10
|
28
|
WOG Cafe
|
10
|
10 (4)
|
8
|
+
|
10
|
32
|
Buta Café Socar
|
9
|
10 (4)
|
7
|
+
|
10
|
30
|
Сябри БНК
|
8
|
16 (1)
|
8
|
+
|
10
|
27
*- бал розраховувався з принципу: 1 бал за найтриваліше очікування, і далі по одному балу за кожне місце.
Висновки
Цього разу перше місце за сукупністю балів розділили між собою мережі ОККО та КЛО – по 151 балу. Слід зазначити, що у перших більша кількість ресторанів, а кухня більш різноманітна – окрім A la minute, є ресторани італійської кухні Pasta Mia, і паназіатської – Meiwei. Також в цій мережі є своя "фішка" – теплові вітрини з вже готовими стравами, а також навіть парові вітрини, в яких подають готову паназіатську їжу. Мережа "Борщ Cafe" радує смачною українською кухнею і найдоступнішими цінами.
Трохи нижче отримала оцінку мережа ресторанів WOG Cafe – 140 балів. Решта учасників отримали загальну оцінку близько 130 балів.
Загальна оцінка ресторанів при АЗС в квітні 2019 р.
|
Ресторан
|
Загальний бал
|
A la minute ОККО
|
151
|
Борщ Cafe КЛО
|
151
|
Vivo Café UPG
|
129
|
WOG Cafe
|
140
|
Buta Café Socar
|
134
|
Сябри БНК
|
128
Олександр Бабенко, фото автора.
Нагадаємо, що нещодавно проводилося дослідження хот-догів і кави на АЗС.