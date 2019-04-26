Skoda Tudor Concept 2002 года исчез после показа в Индии, и, к счастью, был найден и вернулся в музей марки.

Купе Tudor Concept на базе первого поколения седана Skoda Superb вышло настолько хорошим, что его украли после автошоу в Индии. Неприятность для “Шкоды”, но лучший комплимент для дизайнеров.

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После того, как чешская марка попала под крыло Volkswagen в 1994 году, у нее не было ни одного шанса на выпуск двухдверных купе. Ближе всего к этой цели подобрался концепт 2002 года, представленный в Женеве. Машина получила название Tudor в честь одноименной модели 1940-х годов.

После своего мирового дебюта на автосалоне в Женеве в 2002 году концепт Tudor поселился в Музее Skoda в Млада Болеславе, где его можно увидеть и сегодня. Время от времени автомобиль вывозили для показа на различных мероприятий и на одном из них, в Индии, автомобиль скрылся “при крайне драматических обстоятельствах”. Так Skoda дипломатично называет кражу, потому что именно она и имела место. Немалых усилий стоил компании и местным правоохранителям поиск пропажи, и через несколько месяцев концепт обнаружили на платформе железнодорожного вагона, готовым к транспортировке.

Фото: концепт Skoda Tudor / Skoda

Дизайн концепта Tudor создал Зденек Луковка под руководством Томаса Ингелата. По постановлению сверху Цибулка наделил купе передними и задними деталями от Superb, однако добавил кое-что свое: C-образные задние фонари, которые впервые появились именно на этом концепте и с тех пор стали одной из фирменных особенностей дизайна Skoda.

Двухдверку предполагалось оснащать топовым для Superb двигателем – 2,8-литровым бензиновым агрегатом мощностью в 190 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механикой и передним приводом.

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