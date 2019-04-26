В преддверии пасхальных праздников множество автомобилистов запланировали длительные "марш-броски" к родственникам, а в продолжительных поездках немаловажным является фактор питания, особенно если путешествие проходит с детьми.
Традиция брать с собой “тормозки” канула в Лету вместе с развитием фаст-фуда на придорожных автозаправочных комплексах. Сейчас АЗС без магазина, кафе-ресторана и свежей выпечки уже считается анахронизмом, и автомобилиста туда проблематично завлечь даже низкой ценой на топливо. Выбор еды в кафе при АЗС огромен, на любой вкус и кошелек. Но не приведет ли гонка за ассортиментом и скоростью обслуживания к "компромиссам" в плане качества? Эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить дорожный "общепит" и отправились на заправки.
По-прежнему позволить себе полноценную кухню на АЗС могут позволить себе не все – например, в крупных сетях Glusco, AMIC или ANP до сих пор выбор ограничивается хот-догами и перекусами. Полноценно пообедать можно на многих АЗК WOG (WOG Cafe), ОККО (A-la minute, Pasta Mia, Meiwei), КЛО (Борщ Cafe), SOCAR (Buta Café), UPG (Vivo Café), и в сети БНК (ресторан "Сябры" с линейкой традиционных блюд белорусской кухни). Все указанные рестораны предлагают унифицированное меню и единые цены по сетям.
Больше всего ресторанов у ОККО и WOG, и они расположены по территории всей страны, что является большим преимуществом. Сеть "Борщ Cafe" – лидер на дорогах Киевской области, Buta Café и Vivo Café представлены в некоторых регионах страны.
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Эксперты ИПЭ провели две дегустационные комиссии, где выставили оценки за вкус блюд, а также указали баллы за приветливость персонала, скорость обслуживания, удобство мебели, наличие интернета и чистоту туалетов. Также выборочно блюда отправились в лабораторию для микробиологических исследований, чтобы определить, нет ли в них признаков несвежести.
Первое блюдо
Человеку в дороге очень важно получить полноценный горячий обед, в состав которого украинцы предпочитают включать первые блюда. Разнообразие супов и борщей в кафе при АЗС довольно большое, а самый богатый ассортимент эксперты обнаружили в ресторане "Борщ Cafe" КЛО. У заведений WOG и Socar по-прежнему первые блюда – полуфабрикаты, у остальных участников они готовились непосредственно перед подачей. Больше всего понравился дегустаторам борщ в "Борще Cafe" и у A la minute, а порции по сравнению с прошлым исследованием стали больше. При этом по времени выноса позиции разделились от 5 минут в заведениях ОККО и КЛО, до 15 – 16 минут в UPG и БНК.
Оценка первых блюд*
|
Ресторан
|
Вкус
|
Цвет
|
Запах
|
Свежесть
|
Общий балл
|
A la minute ОККО
|
10
|
9
|
10
|
10
|
39
|
БорщCafe КЛО
|
10
|
9
|
10
|
10
|
39
|
Vivo Café UPG
|
7
|
9
|
8
|
10
|
34
|
WOG Cafe
|
8
|
9
|
9
|
8
|
35
|
Buta Café Socar
|
7
|
8
|
7
|
9
|
31
|
Сябри БНК
|
7
|
9
|
8
|
10
|
34
*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть). Профессиональные дегустаторы и "народные" пробанды.
Основное блюдо и салат
Выбор основных блюд у всех испытуемых заведений в основном остался неизменным. Самые ходовые – разнообразные мясные продукты с гарнирами, а также пасты. Большинство блюд понравилось дегустаторам, поэтому оценки всем участникам были высокими. Свежесть блюд тоже оказалась на высоте у всех ресторанов, наибольшие балы получили блюда от A-la minute, Борщ Cafe и Сябры.
Салаты оказались свежими и сытными, овощи отобраны тщательно. Из недочетов эксперты отметили небольшие порции в Vivo Café и Сябры. Также стоит отметить большой выбор салатов у A-la minute и "Борщ Cafe", в том числе и из постного меню.
Оценка вторых блюд и салатов*
|
Ресторан
|
Вкус
|
Цвет
|
Запах
|
Свежесть
|
Общий балл
|
A la minute ОККО
|
9
|
9
|
10
|
10
|
38
|
Борщ Cafe КЛО
|
9
|
9
|
9
|
9
|
38
|
Vivo Café UPG
|
8
|
10
|
8
|
10
|
36
|
WOG Cafe
|
9
|
9
|
9
|
9
|
37
|
Buta Café Socar
|
9
|
10
|
10
|
8
|
37
|
Сябри БНК
|
8
|
10
|
8
|
10
|
36
*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть).Профессиональные дегустаторы и "народные" пробанды.
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На десерт
Самый большой выбор десертов оказался у WOG Cafe, но следует учесть, что это вакуумно запакованные полуфабрикаты. Много десертов и у ресторанов A la minute – мильфей, медовик, ореховый тарт, сырник по-львовски. Socar предлагает традиционные азербайджанские деликатесы, вкус у них "на любителя", да и порции крохотные. Из "изюминок" эксперты отметили свежую выпечку, которую теперь предлагают на ОККО, КЛО и WOG.
Оценка десертов*
|
Ресторан
|
Вкус
|
Цвет
|
Запах
|
Свежесть
|
Общий балл
|
A la minute ОККО
|
9
|
10
|
10
|
10
|
39
|
БорщCafe КЛО
|
9
|
10
|
10
|
10
|
39
|
Vivo Café UPG
|
8
|
7
|
8
|
8
|
31
|
WOG Cafe
|
10
|
8
|
9
|
9
|
36
|
Buta Café Socar
|
8
|
9
|
9
|
10
|
36
|
Сябри БНК
|
8
|
7
|
8
|
8
|
31
*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть). Профессиональные дегустаторы и “народные” пробанды.
Цена вопроса
Покушать на трассе зачастую стоит дороже, чем в аналогичном ресторане в городе. В целом средний чек колеблется от 140 – 160 гривен за полноценный обед. Самую небольшую сумму запросили за обед в ресторанах сети "Борщ Cafe", у остальных участников чек больше на 15-20%.
Оценка обслуживания
|
Ресторан
|
Приветливость персонала (балл)
|
Скорость обслуживания (мин. до отдачи заказа, в скобках – балл*)
|
Удобство мебели
(балл)
|
Интернет (наличие)
|
Чистота туалетов (балл)
|
Общ.
балл
|
A la minute ОККО
|
10
|
5 (5)
|
10
|
+
|
10
|
35
|
Борщ Cafe КЛО
|
10
|
5 (5)
|
10
|
+
|
10
|
35
|
Vivo Café UPG
|
8
|
15 (2)
|
8
|
+
|
10
|
28
|
WOG Cafe
|
10
|
10 (4)
|
8
|
+
|
10
|
32
|
Buta Café Socar
|
9
|
10 (4)
|
7
|
+
|
10
|
30
|
Сябри БНК
|
8
|
16 (1)
|
8
|
+
|
10
|
27
*- балл рассчитывался из принципа: 1 балл за самое длительное время, и далее по одному баллу за каждое место.
Выводы
В этот раз первое место по совокупности баллов разделили между собой сети ОККО и КЛО – по 151 баллу. Следует отметить, что у первых большее количество ресторанов, и кухня разнообразнее – кроме A la minute, есть рестораны итальянской кухни Pasta Mia, и паназиатской – Meiwei. Также в этой сети есть своя "фишка" - тепловые витрины с уже готовыми блюдами, и даже паровые витрины, в которых подают готовую паназиатскую еду. Сеть "Борщ Cafe" радует вкусной украинской кухней и самыми доступными ценами.
Немного ниже визави получила оценку сеть ресторанов WOG Cafe - 140 баллов. Остальные участники получили общую оценку в районе 130 баллов.
Общая оценка ресторанов при АЗС в апреле 2019 г.
|
Ресторан
|
Общийбалл
|
A la minute ОККО
|
151
|
Борщ Cafe КЛО
|
151
|
Vivo Café UPG
|
129
|
WOG Cafe
|
140
|
Buta Café Socar
|
134
|
Сябри БНК
|
128
Александр Бабенко, фото автора.
Напомним, что недавно проводилось исследование хот-догов и кофе на АЗС.