В преддверии пасхальных праздников множество автомобилистов запланировали длительные "марш-броски" к родственникам, а в продолжительных поездках немаловажным является фактор питания, особенно если путешествие проходит с детьми.

Традиция брать с собой “тормозки” канула в Лету вместе с развитием фаст-фуда на придорожных автозаправочных комплексах. Сейчас АЗС без магазина, кафе-ресторана и свежей выпечки уже считается анахронизмом, и автомобилиста туда проблематично завлечь даже низкой ценой на топливо. Выбор еды в кафе при АЗС огромен, на любой вкус и кошелек. Но не приведет ли гонка за ассортиментом и скоростью обслуживания к "компромиссам" в плане качества? Эксперты Института потребительских экспертиз решили проверить дорожный "общепит" и отправились на заправки.

По-прежнему позволить себе полноценную кухню на АЗС могут позволить себе не все – например, в крупных сетях Glusco, AMIC или ANP до сих пор выбор ограничивается хот-догами и перекусами. Полноценно пообедать можно на многих АЗК WOG (WOG Cafe), ОККО (A-la minute, Pasta Mia, Meiwei), КЛО (Борщ Cafe), SOCAR (Buta Café), UPG (Vivo Café), и в сети БНК (ресторан "Сябры" с линейкой традиционных блюд белорусской кухни). Все указанные рестораны предлагают унифицированное меню и единые цены по сетям.

Больше всего ресторанов у ОККО и WOG, и они расположены по территории всей страны, что является большим преимуществом. Сеть "Борщ Cafe" – лидер на дорогах Киевской области, Buta Café и Vivo Café представлены в некоторых регионах страны.

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Эксперты ИПЭ провели две дегустационные комиссии, где выставили оценки за вкус блюд, а также указали баллы за приветливость персонала, скорость обслуживания, удобство мебели, наличие интернета и чистоту туалетов. Также выборочно блюда отправились в лабораторию для микробиологических исследований, чтобы определить, нет ли в них признаков несвежести.

Первое блюдо

Человеку в дороге очень важно получить полноценный горячий обед, в состав которого украинцы предпочитают включать первые блюда. Разнообразие супов и борщей в кафе при АЗС довольно большое, а самый богатый ассортимент эксперты обнаружили в ресторане "Борщ Cafe" КЛО. У заведений WOG и Socar по-прежнему первые блюда – полуфабрикаты, у остальных участников они готовились непосредственно перед подачей. Больше всего понравился дегустаторам борщ в "Борще Cafe" и у A la minute, а порции по сравнению с прошлым исследованием стали больше. При этом по времени выноса позиции разделились от 5 минут в заведениях ОККО и КЛО, до 15 – 16 минут в UPG и БНК.

Оценка первых блюд*

Ресторан Вкус Цвет Запах Свежесть Общий балл A la minute ОККО 10 9 10 10 39 БорщCafe КЛО 10 9 10 10 39 Vivo Café UPG 7 9 8 10 34 WOG Cafe 8 9 9 8 35 Buta Café Socar 7 8 7 9 31 Сябри БНК 7 9 8 10 34

*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть). Профессиональные дегустаторы и "народные" пробанды.

Основное блюдо и салат

Выбор основных блюд у всех испытуемых заведений в основном остался неизменным. Самые ходовые – разнообразные мясные продукты с гарнирами, а также пасты. Большинство блюд понравилось дегустаторам, поэтому оценки всем участникам были высокими. Свежесть блюд тоже оказалась на высоте у всех ресторанов, наибольшие балы получили блюда от A-la minute, Борщ Cafe и Сябры.

Салаты оказались свежими и сытными, овощи отобраны тщательно. Из недочетов эксперты отметили небольшие порции в Vivo Café и Сябры. Также стоит отметить большой выбор салатов у A-la minute и "Борщ Cafe", в том числе и из постного меню.

Оценка вторых блюд и салатов*

Ресторан Вкус Цвет Запах Свежесть Общий балл A la minute ОККО 9 9 10 10 38 Борщ Cafe КЛО 9 9 9 9 38 Vivo Café UPG 8 10 8 10 36 WOG Cafe 9 9 9 9 37 Buta Café Socar 9 10 10 8 37 Сябри БНК 8 10 8 10 36

*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть).Профессиональные дегустаторы и "народные" пробанды.

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На десерт

Самый большой выбор десертов оказался у WOG Cafe, но следует учесть, что это вакуумно запакованные полуфабрикаты. Много десертов и у ресторанов A la minute – мильфей, медовик, ореховый тарт, сырник по-львовски. Socar предлагает традиционные азербайджанские деликатесы, вкус у них "на любителя", да и порции крохотные. Из "изюминок" эксперты отметили свежую выпечку, которую теперь предлагают на ОККО, КЛО и WOG.

Оценка десертов*

Ресторан Вкус Цвет Запах Свежесть Общий балл A la minute ОККО 9 10 10 10 39 БорщCafe КЛО 9 10 10 10 39 Vivo Café UPG 8 7 8 8 31 WOG Cafe 10 8 9 9 36 Buta Café Socar 8 9 9 10 36 Сябри БНК 8 7 8 8 31

*Органолептический анализ (вкус, цвет, запах, свежесть). Профессиональные дегустаторы и “народные” пробанды.

Цена вопроса

Покушать на трассе зачастую стоит дороже, чем в аналогичном ресторане в городе. В целом средний чек колеблется от 140 – 160 гривен за полноценный обед. Самую небольшую сумму запросили за обед в ресторанах сети "Борщ Cafe", у остальных участников чек больше на 15-20%.

Оценка обслуживания

Ресторан Приветливость персонала (балл) Скорость обслуживания (мин. до отдачи заказа, в скобках – балл*) Удобство мебели (балл) Интернет (наличие) Чистота туалетов (балл) Общ. балл A la minute ОККО 10 5 (5) 10 + 10 35 Борщ Cafe КЛО 10 5 (5) 10 + 10 35 Vivo Café UPG 8 15 (2) 8 + 10 28 WOG Cafe 10 10 (4) 8 + 10 32 Buta Café Socar 9 10 (4) 7 + 10 30 Сябри БНК 8 16 (1) 8 + 10 27

*- балл рассчитывался из принципа: 1 балл за самое длительное время, и далее по одному баллу за каждое место.

Выводы

В этот раз первое место по совокупности баллов разделили между собой сети ОККО и КЛО – по 151 баллу. Следует отметить, что у первых большее количество ресторанов, и кухня разнообразнее – кроме A la minute, есть рестораны итальянской кухни Pasta Mia, и паназиатской – Meiwei. Также в этой сети есть своя "фишка" - тепловые витрины с уже готовыми блюдами, и даже паровые витрины, в которых подают готовую паназиатскую еду. Сеть "Борщ Cafe" радует вкусной украинской кухней и самыми доступными ценами.

Немного ниже визави получила оценку сеть ресторанов WOG Cafe - 140 баллов. Остальные участники получили общую оценку в районе 130 баллов.

Общая оценка ресторанов при АЗС в апреле 2019 г.

Ресторан Общийбалл A la minute ОККО 151 Борщ Cafe КЛО 151 Vivo Café UPG 129 WOG Cafe 140 Buta Café Socar 134 Сябри БНК 128

Александр Бабенко, фото автора.

Напомним, что недавно проводилось исследование хот-догов и кофе на АЗС.