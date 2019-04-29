Монокок з композитних матеріалів і алюмінієва структура протистоять ударам зовсім не так, як у звичайних машин.

Чи замислювались ви коли-небудь над тим, як тестують суперкари і ексклюзивні моделі ціною у мільйони доларів? Якщо так, ось відповідь.

Також цікаво: Koenigsegg за кілька днів розпродав 125 гіперкарів вартістю від 3 мільйонів доларів кожен



Раніше Канал APEX ONE потрапив за лаштунки краш-тестів Koenigsegg, аби показати нам, як це відбувається. Засновник шведської марки Крісіан фон Кьонігсегг та інженер з омологації Девід Тугас коментують те, що відбувається (доступні субтитри українською мовою).



Гіперкари Koenigsegg мають конструкцію, подібну до болідів Формули 1 – кабіна являє собою капсулу безпеки. Тобто покупці Koenigsegg Regera та інших гіперкарів марки можуть бути певними, що навіть після найстрашніших пошкоджень автомобіля кокпіт і двоє людей у ньому залишаться неушкодженими.

А завдяки тому, що усі автомобілі Koenigsegg збудовані на одному шасі, яке є найдорожчою частиною машини, виробнику не потрібно кожен раз проводити нові краш-тести для кожної нової моделі.

Також цікаво: Ювелір 25 років майстрував модель Ford Escort у масштабі 1:24 з золота, срібла і діамантів, а тепер продає свій шедевр