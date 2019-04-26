У цю роботу майстер вклав тисячі годин і більше сотні тисяч доларів.

Зазвичай масштабні моделі автомобілів коштують невелику частину від вартості справжнього автомобіля, і на те є причина: вони не що інше, як іграшки, як би вони не виглядали. Хоча бувають і винятки з правил, як ось цей Ford Escort другого покоління, створений ювеліром з Лондона.

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Золотих справ майстер Рассел Лорд з Лондону є великим ентузіастом Escort 1970-х років, який сам володів 55 такими машинами протягом свого життя. Та поки справжні автомобілі з’являлись і зникали у гаражі Рассела, в його майстерні протягом цілої чверті століття жили зменшена копія купе Ford.

Фото: масштабна модель Ford Escort mk2 з коштовних металів і каменів / Сarscoops

Протягом 25 років Рассел Лорд за власний кошт майстрував собі масштабну копію Ford Escort з золота, срібла, діамантів і інших коштовних каменів. За його підрахунками на самі лише матеріали для проекту він витратив близбко ста тисяч євро.



Фото: Рассел Лорд та його ювелірний Escort / Сarscoops

“Роками це було просто хобі, до роботи над яким я повертався час від часу, коли було натхнення і можливість, однак три роки тому вирішив закінчити проект”, – каже Лорд.

Корпус і підлога моделі виготовлені з твердого срібла, тоді як золото використовується на шарнірах капота і задньому спойлері. Передня решітка виконана з білого золота, є діамантові фари, й прожектори і, сапфірові шильдики, рубінові гальмові вогні.

А у якості вікон використовується кришталь від вази. Як стверджує автор проекту, йому довелось розбити не одну посудину, аби дістати фрагмент потрібної форми.



Вражаюча масштабна модель буде продана на аукціоні TheMarket, 2 травня, а прибуток від продажу передадуть кільком благодійним організаціям, що допомагають дітям.

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