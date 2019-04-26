В эту работу мастер вложил тысячи часов и более сотни тысяч долларов.

Обычно масштабные модели автомобилей стоят небольшую часть от стоимости настоящего автомобиля, и на то есть причина: они не что иное, как игрушки, как бы они не выглядели. Хотя бывают и исключения из правил, как вот этот Ford Escort второго поколения, созданный ювелиром из Лондона.

Также интересно: Видео: как одна лошадиная сила спасла 120

Золотых дел мастер Рассел Лорд из Лондона является большим энтузиастом Escort 1970-х годов, который сам владел 55 такими машинами в течение своей жизни. Но пока настоящие автомобили появлялись и исчезали в гараже Рассела, в его мастерской в ​​течение целой четверти века жила уменьшенная копия купе Ford.

Фото: масштабная модель Ford Escort mk2 из драгоценных металлов и камней / Сarscoops

В течение 25 лет Рассел Лорд за собственные деньги мастерил себе масштабную копию Ford Escort из золота, серебра, бриллиантов и других драгоценных камней. По его подсчетам на одни материалы для проекта он потратил около ста тысяч евро.



Фото: Рассел Лорд и его ювелирный Escort / Сarscoops

"Годами это было просто хобби, к работе над которым я возвращался время от времени, когда было вдохновение и возможность, однако три года назад решил закончить проект", – говорит Лорд.

Корпус и пол модели изготовлены из твердого серебра, тогда как золото используется на шарнирах капота и заднем спойлере. Передняя решетка выполнена из белого золота, есть алмазные фары, и прожекторы, и сапфировые шильдики, рубиновые тормозные огни.

А в качестве окон используется хрусталь от вазы. Как утверждает автор проекта, ему пришлось разбить не одну посудину, чтобы получить фрагмент нужной формы.

Впечатляющая масштабная модель будет продана на аукционе TheMarket, 2 мая, а прибыль от продажи передадут нескольким благотворительным организациям, помогающим детям.

Также интересно: Педальный Запорожец ушел с молотка за 70 тысяч гривен