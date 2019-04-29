Монокок из композитных материалов и алюминиевая структура противостоят ударам совсем не так, как у обычных машин.

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, как тестируют суперкары и эксклюзивные модели ценой в миллионы долларов? Если да, вот ответ.

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Ранее Канал APEX ONE попал за кулисы краш-тестов Koenigsegg, чтобы показать нам, как это происходит. Основатель шведской марки Крисиан фон Кьонигсегг и инженер по омологации Дэвид Тугас комментируют происходящее (доступны субтитры на украинском языке).

Гиперкары Koenigsegg имеют конструкцию, подобную болидам Формулы 1 – кабина представляет собой капсулу безопасности. То есть покупатели Koenigsegg Regera и других гиперкаров марки могут быть уверены, что даже после самых страшных повреждений автомобиля кокпит и два человека в нем останутся невредимыми.

А благодаря тому, что все автомобили Koenigsegg построены на одном шасси, которое является самой дорогой частью машины, производителю не нужно каждый раз проводить новые краш-тесты для каждой новой модели.

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