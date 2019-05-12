В свое время Львовский автобусный завод мог начать выпуск грузовиков.

Конструкторское бюро Львовского автозавода имело большой опыт в создании автотехники. В начале 1990-х годов Львовский Институт Автобусостроения активно и плодотворно разрабатывал новые типы транспорта, однако времена для автопрома были не самые лучшие и грузовик ЛАЗ так и не построили.

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Согласно постановлению Кабинета Министров, Украина должна была начать собственное производство многих видов продукции, в том числе и промышленной техники. Львовское КБ имело большой опыт в подобных делах, а завод располагал технической базой для переоборудования автобусных платформ под грузовики.

Фото: архивное изображение грузовика на автобусной базе / Lviv-Bus-Klub

Так, например, львовские инженеры видели среднетоннажный универсальный грузовик, который предлагалось создать на агрегатах автобуса ЛАЗ-695. По чертежам он могла быть как фургоном, так и бортовым грузовиком.

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