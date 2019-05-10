Это должно сократить время преодоления объезда города по трассе М-06 вдвое.

В Житомирской области на дороге "Киев-Чоп М-06 продолжается реконструкция Северной объездной Житомира протяженностью 22,5 км.

В "Укравтодоре" рассказали, что всего объект поделен на 3 строительных участка. Сейчас проводится обустройство земельного полотна, установка водопропускных труб на первом и третьем строительных участках (суммарной протяженностью 12,5 км). Также начато строительство трех путепроводов над железной дорогой.

В июне планируется начать работы по устройству цементно-бетонного покрытия проезжей части толщиной 26 см.

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Сейчас осуществляется строительство двух новых полос в направлении из Киева на Ровно. После завершения строительства новых полос будет начата реконструкция двух существующих полос в обратном направлении, а движение транспорта временно будет направлено по вновь построенных полосах в обоих направлениях.

Проект финансируется Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком, подрядчиком выбрана компания Sinohydro Corporation Ltd (КНР). Контроль за выполнением работ выполняет независимый инженер технического надзора FIDIC.

В результате реконструкции дорога будет расширена с двух до четырех полос. Закончить работы подрядчик обязан в июне 2020 года.

Напомним, сколько и кому водители платят налог на дороги.