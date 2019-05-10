Це має скоротити час подолання об'їзду міста по трасі М-06 вдвічі.

У Житомирській області на дорозі "Київ-Чоп" М-06 триває реконструкція Північної об’їзної Житомира протяжністю 22,5 км.

В "Укравтодорі" розповіли, що всього об'єкт поділено на 3 будівельні ділянки. Наразі проводиться облаштування земельного полотна, встановлення водопропускних труб на першій та третій будівельних ділянках (сумарною протяжністю 12,5 км). Також розпочато будівництво трьох шляхопроводів над залізницею.

У червні планується розпочати роботи з облаштування цементно-бетонного покриття проїзної частини товщиною 26 см.

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Зараз здійснюється будівництво двох нових смуг у напрямку з Києва на Рівне. Після завершення будівництва нових смуг буде розпочато реконструкцію існуючих двох смуг у зворотному напрямку, а рух транспорту тимчасово буде спрямовано по новозбудованих смугах в обох напрямках.

Проект фінансується Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним банком, підрядником обрано компанію Sinohydro Corporation Ltd (КНР). Контроль за виконанням робіт виконує незалежний інженер технічного нагляду FIDIC.

В результаті реконструкції дорога буде розширена з двох до чотирьох смуг. Закінчити роботи підрядник зобов'язаний у червні 2020 року.

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