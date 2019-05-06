З'явилась можливість дізнатися, скільки та куди йде коштів на ремонт та експлуатацію доріг в Україні в залежності від споживання пального.

Для того, щоб дізнатися, скільки коштів пішло від купівля пального на ремонт та утримання доріг, варто скористатися спеціальним калькулятором, створеним на сайті BRDO. В ньому потрібно ввести, скільки пального ви придбали (бензин, дизель, газ), і система покаже, скільки коштів з виплаченого акцизу пішло на будівництво місцевих, міжміських доріг та засоби для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Нагадаємо, що з кожного літра бензину ви сплачуєте 0,21 євро акцизу, який направляється в дорожній фонд. З них 35% йде на місцеві дороги, 60% - на траси міжнародного та міжміського значення та 5% - на засоби для забезпечення безпеки дорожнього руху.

Окрім того, на сайті BRDO доступний моніторинг витрат на будівництво і ремонт доріг (дані за 2018 р.) – можна визначити, скільки коштів було перераховано і яким підрядникам, за які роботи.

Нагадаємо, що на дорогу розсипалось 30 тисяч доларів.