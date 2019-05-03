Та добропорядні громадяни і копи вже повернули йому близько чверті суми.

Кажуть, “що знайшов – то твоє”, однак у цьому випадку це не зовсім так, бо доларові купюри, які були розсипані по дорозі у місті Гранд Хевен належать бідоласі, який згубив їх через власну нерозважливість.

Також цікаво: Злодії за одну ніч поцупили 124 колеса з машин на парковці дилерського центру Chevrolet

Не надто вдалий вибір способу транспортування грошей обрав власник пікапа, коли вирішив скласти 30 тисяч доларів у картонну коробку та поставити її у відкритий багажник машини. Та от що цікаво: частину розсипаних по дорозі грошей йому вже повернули.

“Учора двоє 17-річних хлопців з Гранд Хевена принесли нам $630. Сьогодні жінка з Вест Олів принесла ще $3880”, – сказано у публікації місцевої поліції у Facebook. “Дякуємо і так тримати! Закликаємо вас проявити порядність, власник буде за це дуже вдячний. Якщо ви знайшли гроші поблизу траси US31 або на Кохо Драйв у четвер або після – будь-ласка, принесіть їх до Департаменту безпеки Гранд Хевен”.



Самим поліцейським вдалось відшукати близько 2500 доларів, тож приблизно 7 з 30 тисяч вже повернулись до власника.

Також цікаво: Викрадену в Норвегії Tesla знайшли в Україні за 2670 км від власника