Но добропорядочные граждане и копы уже вернули ему около четверти суммы.

Говорят, "что нашел – то твое", однако в данном случае это не совсем так, потому что долларовые купюры, которые были рассыпаны по дороге в городе Гранд Хейвен принадлежат бедолаге, который потерял их из-за собственного безрассудства.

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Не слишком удачный выбор способа транспортировки денег выбрал владелец пикапа, когда решил сложить 30 тысяч долларов в картонную коробку и поставить ее в открытый багажник машины. Но вот что интересно: часть рассыпанных по дороге денег ему уже вернули.

"Вчера двое 17-летних ребят из Гранд Хевена принесли нам $630. Сегодня женщина из Вест Олив принесла еще $3880", – говорится в публикации местной полиции в Facebook. "Спасибо и так держать! Призываем вас проявить порядочность, владелец будет за это очень благодарен. Если вы нашли деньги вблизи трассы US31 или на Кохо Драйв в четверг или после – пожалуйста, принесите их в Департамент безопасности Гранд Хевен ".

Самим полицейским удалось отыскать около 2500 долларов, и примерно 7 из 30 тысяч уже вернулись к владельцу.

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