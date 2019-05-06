Появилась возможность узнать, сколько и куда уходит средств на ремонт и эксплуатацию дорог в Украине в зависимости от потребления топлива.

Для того, чтобы узнать, сколько средств пошло от покупки топлива на ремонт и содержание дорог, стоит воспользоваться специальным калькулятором, созданным на сайте BRDO. В нем нужно ввести, сколько горючего вы приобрели (бензин, дизель, газ), и система покажет, сколько средств из выплаченного акциза пошло на строительство местных, междугородных дорог и средства для обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что с каждого литра бензина вы платите 0,21 евро акциза, который направляется в дорожный фонд. Из них 35% идет на местные дороги, 60% – на трассы международного и междугородного значения и 5% – на средства для обеспечения безопасности дорожного движения.

Кроме того, на сайте BRDO доступен мониторинг расходов на строительство и ремонт дорог (данные за 2018 г.) – можно определить, сколько средств было перечислено и каким подрядчикам, и за какие работы.

Напомним, что на дорогу рассыпалось 30 тысяч долларов.