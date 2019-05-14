Коммунальщики объясняют такой шаг желанием не мешать движению транспорта.

Коммунальное предприятие "Киевавтодор" начало восстановление разметки на дорогах столицы, сообщает КП на своей странице в Фейсбук. Эти работы выполняются в условиях хорошей погоды, а также при отсутствии транспорта. В частности, чаще всего разметку наносят в ночное время суток.

Разметка наносится в нескольких случаях: если она стерлась, хоть не выдержала гарантийного срока эксплуатации, а также после укладки нового слоя асфальта. Работы начались с центральных районов столицы.

Напомним, что в Киеве начали мыть улицы.